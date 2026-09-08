ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Поліція показала момент удару ворожої ракети по Києву

17:06 08.09.2026 Вт
2 хв
Правоохоронці оперативно вирушили на місце "прильоту" для надання допомоги
aimg Валерій Ульяненко
Поліція показала момент удару ворожої ракети по Києву Фото: поліція на місці обстрілу (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 8 вересня російські окупанти завдали удару по Києву ракетами та безпілотниками. Патрульні поліцейські показали перші хвилини після влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Правоохоронці оприлюднили відео з бодікамер, на якому зафіксовано момент влучання ворожої ракети та перші хвилини роботи інспекторів одразу після вибуху.

На кадрах видно, як патрульні негайно вирушили на допомогу цивільним у зоні ураження.

Прибувши на місце обстрілу, поліцейські виявили поранених людей та одразу надали їм необхідну першу домедичну допомогу.

Одного із травмованих терміново доставили до лікарні на службовому автомобілі та передали медикам.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу ворожий дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини". Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости.

Зауважимо, що через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти цілеспрямовано намагалися завдати якомога більшої шкоди мирним жителям столиці.

Пізніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що кількість постраждалих унаслідок комбінованої атаки РФ на Київ зросла до 16 осіб.

Про те, який вигляд має Київ внаслідок нічної масованої атаки окупантів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Ракетна атака
Новини
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"