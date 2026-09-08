Поліція показала момент удару ворожої ракети по Києву

У ніч на 8 вересня російські окупанти завдали удару по Києву ракетами та безпілотниками. Патрульні поліцейські показали перші хвилини після влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Правоохоронці оприлюднили відео з бодікамер, на якому зафіксовано момент влучання ворожої ракети та перші хвилини роботи інспекторів одразу після вибуху.

На кадрах видно, як патрульні негайно вирушили на допомогу цивільним у зоні ураження.

Прибувши на місце обстрілу, поліцейські виявили поранених людей та одразу надали їм необхідну першу домедичну допомогу.

Одного із травмованих терміново доставили до лікарні на службовому автомобілі та передали медикам.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу ворожий дрон влучив у будівлю телеканалу "Ми - Україна", де транслювався телемарафон "Єдині новини". Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости.

Зауважимо, що через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти цілеспрямовано намагалися завдати якомога більшої шкоди мирним жителям столиці.