Україна та економіка. Названі ключові теми щорічної доповіді Байдена у Конгресі

Як зазначає видання, згідно з опитуваннями в США, 62 відсотки американців вважають, що за два роки Байден досяг "не дуже багато" або "не досяг нічого". І під час свого виступу лідер американської держави матиме можливість довести протилежне.

"У президента буде можливість звернутися безпосередньо до американського народу, а не лише до членів Конгресу, розповісти про те, чого він досяг за два роки і яким він бачить майбутнє країни", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Також, за інформацією Білого дому, Байден у своїй промові приділить час економіці країни, оскільки це питання найбільше турбує американців, згідно з опитуваннями.

Очікується, що президент США у своїй промові торкнеться кількох зовнішньополітичних тем, приділивши основний час Китаю та Україні.

"Я цілком припускаю, що ви почуєте, що президент говорить про важливість нашого лідерства на міжнародній арені. Про вплив, який надає Америка, особливо коли йдеться про допомогу Україні у захисті від російського вторгнення та про стратегічне суперництво з Китаєм", - заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

При цьому, за словами директора Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Констанца Штельценмюллер, у Байдена в ході своєї промови буде можливість задати тон подальшої допомоги Україні з боку США та НАТО.

Планується, що під час свого виступу американський президент торкнеться таких тем, як контроль над зброєю, імміграція, охорона здоров'я, реформа поліції і не тільки.