Украина и экономика. Названы ключевые темы ежегодного доклада Байдена в Конгрессе

Как отмечает издание, согласно опросам в США, 62 процента американцев считают, что за два года Байден достиг "не очень много" или "не достиг ничего". И в ходе своего выступления у лидера американского государства будет возможность доказать обратное.

"У президента будет возможность обратиться напрямую к американскому народу, а не только к членам Конгресса, рассказать о том, чего он добился за два года и каким он видит будущее страны", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также, по информации Белого дома, Байден в своей речи уделит время экономике страны, поскольку этот вопрос больше всего заботит американцев, согласно опросам.

Ожидается, что президент США в своей речи затронет несколько внешнеполитических тем, уделив основное время Китаю и Украине.

"Я вполне допускаю, что вы услышите, что президент говорит о важности нашего лидерства на международной арене. О влиянии, которое оказывает Америка, особенно когда речь идет о помощи Украине в защите от российского вторжения и о стратегическом соперничестве с Китаем", - заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При этом, по словам директор Центра США и Европы в Институте Брукингса Констанца Штельценмюллер, у Байдена в ходе своей речи будет возможность задать тон дальнейшей помощи Украине со стороны США и НАТО.

Планируется, что в ходе своего выступления американский президент затронет такие темы, как контроль над оружием, иммиграция, здравоохранение, реформа полиции и не только.