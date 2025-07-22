Україна та Данія розробляють перехоплювач дронів зі штучним інтелектом, - Defence Express

Так, Terma спеціалізується на наземних та морських радіолокаційних системах, включаючи ті, що призначені для виявлення безпілотників, а також на передовій авіоніці. Компанія також постачає понад 80 критично важливих компонентів для F-35, включаючи деталі фюзеляжу, пілони та радіолокаційну електроніку.

В українській заяві підкреслюється досвід Terma як системного інтегратора та її великий досвід роботи з різними типами датчиків.

Хоча Odd Systems не розкрила конкретних деталей проекту, Terma заявила, що надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для випробуваних у боях безпілотних платформ Odd Systems. Terma додала, що "ця співпраця поєднує найкраще західну оборонну інженерію з українськими військовими інноваціями".

Компанії прагнуть розробити надійну систему перехоплення дронів, здатну ідентифікувати, відстежувати та автономно нейтралізувати широкий спектр повітряних загроз – від FPV- дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та далекобійних БпЛА.

Ще зарано робити припущення щодо остаточного дизайну системи боротьби з дронами. Однак термін "система" чітко передбачає рішення, що інтегрує можливості виявлення та ліквідації.