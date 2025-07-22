Україна та Данія розробляють перехоплювач дронів зі штучним інтелектом, - Defence Express

Данська компанія Terma спільно з українською Odd Systems працюють над доступною системою протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Так, Terma спеціалізується на наземних та морських радіолокаційних системах, включаючи ті, що призначені для виявлення безпілотників, а також на передовій авіоніці. Компанія також постачає понад 80 критично важливих компонентів для F-35, включаючи деталі фюзеляжу, пілони та радіолокаційну електроніку.
В українській заяві підкреслюється досвід Terma як системного інтегратора та її великий досвід роботи з різними типами датчиків.
Хоча Odd Systems не розкрила конкретних деталей проекту, Terma заявила, що надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для випробуваних у боях безпілотних платформ Odd Systems. Terma додала, що "ця співпраця поєднує найкраще західну оборонну інженерію з українськими військовими інноваціями".
Компанії прагнуть розробити надійну систему перехоплення дронів, здатну ідентифікувати, відстежувати та автономно нейтралізувати широкий спектр повітряних загроз – від FPV- дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та далекобійних БпЛА.
Ще зарано робити припущення щодо остаточного дизайну системи боротьби з дронами. Однак термін "система" чітко передбачає рішення, що інтегрує можливості виявлення та ліквідації.
Нагадаємо, нещодавно перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів і вже є перші результати.
"Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати", - сказав Федоров.
Також ми писали, що 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни продовжуватимуть використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Лише за тиждень було збито сотні ворожих цілей.
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