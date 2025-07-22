Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом, - Defence Express

Так, Terma специализируется на наземных и морских радиолокационных системах, включая те, что предназначены для обнаружения беспилотников, а также на передовой авионике. Компания также поставляет более 80 критически важных компонентов для F-35, включая детали фюзеляжа, пилоны и радиолокационную электронику.

В украинском заявлении подчеркивается опыт Terma как системного интегратора и ее большой опыт работы с различными типами датчиков.

Хотя Odd Systems не раскрыла конкретных деталей проекта, Terma заявила, что предоставит передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности для испытанных в боях беспилотных платформ Odd Systems. Terma добавила, что "это сотрудничество сочетает лучшее западную оборонную инженерию с украинскими военными инновациями".

Компании стремятся разработать надежную систему перехвата дронов, способную идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать широкий спектр воздушных угроз - от FPV- дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных БпЛА.

Еще рано делать предположения относительно окончательного дизайна системы борьбы с дронами. Однако термин "система" четко предусматривает решение, интегрирующее возможности обнаружения и ликвидации.