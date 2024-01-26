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Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій: фокус на виробництві дронів

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Данія спільно проведуть україно-данський форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, Кулеба розповів, що Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій. Ми зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері", - додав міністр.

 

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, восени в Україні вперше пройшов форум оборонних індустрій.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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