Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій: фокус на виробництві дронів

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, Кулеба розповів, що Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій. Ми зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері", - додав міністр.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, восени в Україні вперше пройшов форум оборонних індустрій.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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