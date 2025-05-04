Україна та Чехія створять спільну школу F-16, - Зеленський

Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Партнери вже працюють над реалізацією проєкту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом.
За словами Зеленського, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком цієї співпраці має стати школа для пілотів винищувачів.
"Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16", - розповів глава української держави.
Разом з тим він додав, що відкрити таку школу в умовах війни на території України неможливо з безпекових питань.
"Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритись за межами України. І це буде, ми домовились, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.
У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.
Також 19 березня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.
На початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує поставки - він не уточнював.
Відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.
Також 1 травня TWZ писало, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.
Перші українські пілоти вже закінчили навчання на винищувачах, і нещодавно Повітряні сили опублікували інтерв'ю українського льотчика, який опанував F-16.
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