Україна та Чехія створять спільну школу F-16, - Зеленський

За словами Зеленського, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком цієї співпраці має стати школа для пілотів винищувачів.

"Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16", - розповів глава української держави.

Разом з тим він додав, що відкрити таку школу в умовах війни на території України неможливо з безпекових питань.

"Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритись за межами України. І це буде, ми домовились, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень", - наголосив Зеленський.