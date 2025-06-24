Україна та Британія запустять нову ініціативу щодо дронів: що вона передбачає

Україна та Британія запустять нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, в межах якої країни розподілятимуть між собою виготовлені безпілотні літальні апарати (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.
За словами Умєрова, в рамках ініціативи протягом перших трьох років Британія фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовлятися на її території. Це дозволить британським компаніям швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.
"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", - додав він.
Від початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.
Підтримка Лондона, у тому ж числі, має й стратегічний характер. Особливо в питанні зміцнення спільної безпеки й майбутньої відбудови України.
Під час літнього засідання "Рамштайну", Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів у розмірі 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів протягом поточного року.
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