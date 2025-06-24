Україна та Британія запустять нову ініціативу щодо дронів: що вона передбачає

Підтримка України з боку Британії

Від початку повномасштабної війни Британія рішуче підтримує Україну та надає військову, фінансову, а також дипломатичну допомогу. Зокрема сприяє зміцненню української обороноздатності та виступає за притягнення агресора до відповідальності на міжнародному рівні.

Підтримка Лондона, у тому ж числі, має й стратегічний характер. Особливо в питанні зміцнення спільної безпеки й майбутньої відбудови України.

Під час літнього засідання "Рамштайну", Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів у розмірі 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів протягом поточного року.

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