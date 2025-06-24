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Украина и Британия запустят новую инициативу по дронам: что она предусматривает

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Великобритания запустят новую инициативу по совместному производству дронов, в рамках которой страны будут распределять между собой изготовленные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам Умерова, в рамках инициативы в течение первых трех лет Британия будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться на ее территории. Это позволит британским компаниям быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах.

"Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники", - добавил он.

 

Поддержка Украины со стороны Британии

С начала полномасштабной войны Великобритания решительно поддерживает Украину и предоставляет военную, финансовую, а также дипломатическую помощь. В частности, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.

Поддержка Лондона, в том же числе, имеет и стратегический характер. Особенно в вопросе укрепления общей безопасности и будущего восстановления Украины.

Во время летнего заседания "Рамштайн", Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов в размере 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение текущего года.

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