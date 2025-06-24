Украина и Британия запустят новую инициативу по дронам: что она предусматривает

Поддержка Украины со стороны Британии

С начала полномасштабной войны Великобритания решительно поддерживает Украину и предоставляет военную, финансовую, а также дипломатическую помощь. В частности, способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.

Поддержка Лондона, в том же числе, имеет и стратегический характер. Особенно в вопросе укрепления общей безопасности и будущего восстановления Украины.

Во время летнего заседания "Рамштайн", Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов в размере 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение текущего года.

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