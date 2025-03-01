Україна та Британія уклали угоду на 2,26 млрд фунтів для оборони

Зауважимо, що раніше сьогодні Рівз повідомила, що Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України, та повідомила, що перший транш із цього фінансування буде розблоковано протягом наступних кількох днів.

Рівз зауважила, що нещодавно в Британії був ухвалений закон, який дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що той має "повну підтримку у Великій Британії".

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