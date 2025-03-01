Украина и Британия заключили соглашение на 2,26 млрд фунтов для обороны

Заметим, что ранее сегодня Ривз сообщила, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины, и сообщила, что первый транш из этого финансирования будет разблокирован в течение следующих нескольких дней.

Ривз отметила, что недавно в Британии был принят закон, который позволяет использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.

Напомним, что сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что тот имеет "полную поддержку в Великобритании".

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