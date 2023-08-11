Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією, - Єрмак

Україна сьогодні, 11 серпня, розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Британією. Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що до декларації "Великої сімки" про гарантії безпеки для України приєдналися вже 13 країн. При цьому наша країна вже розпочала консультації щодо гарантій з США.

"Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато", - додав керівник ОП.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, українські офіційні особи розраховують, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Серед тих, хто приєднався до декларації - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

При цьому 3 серпня Єрмак розповів, що українські дипломати вже розпочали переговори щодо гарантій безпеки з США.