Як пояснили у відомстві, йдеться про безпілотники, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Що важливо розуміти, їхнє виробництво фінансуватиме британська сторона, а готову продукцію передаватимуть українським захисникам.

За словами Хмари, ці проєкти посилять спроможності обох країн та пришвидшують розвиток ОПК.

Міністр звернув увагу на те, що Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом.

"Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони. Для нас важлива стійкість нашого партнерства, його якість і здатність давати результат у довгостроковій перспективі", - наголосив Євгеній Хмара.

Окремо під час зустрічі обговорили військову допомогу Лондона. Велика Британія стала однією з перших країн, яка передала Україні ракети LMM зі своїх запасів, передбачивши їхнє подальше поповнення. Ці ракети мають важливе значення для боротьби з реактивними "шахедами".

Євгеній Хмара подякував британській стороні за активну підтримку України та оголошений під час засідання "Рамштайн" пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Також представники обох країн визначили подальші кроки для зміцнення української ППО. Зокрема, йдеться про прискорення постачання додаткових ракет LMM із наявних запасів, розвиток далекобійних можливостей України та вдосконалення ракет вітчизняного виробництва.