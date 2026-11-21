Как объяснили в ведомстве, речь идет о беспилотниках, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Важно отметить, что их производство будет финансироваться британской стороной, а готовую продукцию будут передавать украинским защитникам.

По словам Хмары, эти проекты укрепят возможности обеих стран и ускорят развитие ОПК.

Министр подчеркнул, что Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом.

"Соединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших сил обороны. Для нас важна устойчивость нашего партнерства, его качество и способность давать результат в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Евгений Хмара.

Отдельно во время встречи стороны обсудили военную помощь Лондона. Великобритания стала одной из первых стран, передавших Украине ракеты LMM из собственных запасов, предусмотрев их последующее пополнение. Эти ракеты имеют важное значение для борьбы с реактивными "шахедами".

Евгений Хмара поблагодарил британскую сторону за активную поддержку Украины и объявленный на заседании "Рамштайн" пакет помощи, направленный на усиление противовоздушной обороны.

Кроме того, представители двух стран определили дальнейшие шаги по укреплению украинской ПВО. В частности, речь идет об ускорении поставок дополнительных ракет LMM из имеющихся запасов, развитии дальнобойных возможностей Украины и совершенствовании ракет отечественного производства.