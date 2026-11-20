Про це заявив командувач британського Командування кібернетичних і спеціальних операцій генерал Роб Магован, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що представники британських збройних сил нечасто розкривають подробиці секретної військової діяльності.

За словами Магована, зазначені держави створюють загрози для британського суспільства та активно діють у кіберпросторі. Він наголосив, що такі дії не залишатимуться без відповіді. Генерал підтвердив, що британські кіберпідрозділи вже виконують наступальні завдання.

При цьому основне протистояння відбувається у так званій "сірій зоні" - на рівні, який не переходить у відкритий збройний конфлікт.

Магован також розповів про можливості британських фахівців проникати до комп’ютерних систем інших держав, досліджувати їхню внутрішню структуру та здійснювати вплив на них. За його твердженням, подібна діяльність уже має певні результати, однак конкретні подробиці операцій залишаються засекреченими. Як пояснив генерал, противник не завжди може помітити наслідки таких дій.

До проведення кібероперацій залучені Національні кіберсили Британії, сформовані у 2020 році. До складу міжвідомчої структури входять Центр урядового зв’язку, Міністерство оборони, зовнішня розвідувальна служба MI6 та Лабораторія оборонної науки і технологій. Основна частина операційної діяльності здійснюється з об’єктів, розташованих на території Британії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна отримає життєво важливу військову допомогу від Британії. Ракети і радари для ППО будуть надані вже у середині грудня.