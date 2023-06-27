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Україна та Британія мають намір відстежувати вкрадене росіянами зерно

Фото: Україна та Британія мають намір відслідковувати вкрадене росіянами зерно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна та Британія мають намір співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Сторони обговорили співпрацю у процесі відстеження викраденого зерна з окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.

Питання контролю за викраденим зерном розглядалося на зустрічі першого заступника міністра агрополітики і продовольства Тараса Висоцького та державного міністра у міністерстві довкілля, продовольства й сільських справ Британії Марка Стівена Спенсера.

Крім того, політики під час зустрічі обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, затоплених після підриву греблі Каховської ГЕС, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

Окупанти крадуть зерно на зайнятих територіях

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише у 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

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окупантиМіністерство аграрної політики