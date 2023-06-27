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Украина и Британия намерены отслеживать украденное россиянами зерно

Фото: Украина и Британия намерены отслеживать украденное россиянами зерно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Британия намерены сотрудничать в сфере мониторинга обращения зерна, которое россияне воруют и вывозят с временно оккупированных регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Стороны обсудили сотрудничество в процессе отслеживания ворованного зерна с оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

Вопрос контроля за похищенным зерном рассматривался на встрече первого заместителя министра агрополитики и продовольствия Тараса Высоцкого и государственного министра в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельских дел Британии Марка Стивена Спенсера.

Кроме того, политики в ходе встречи обсудили возможность проведения мониторинга качества почв, затопленных после подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также оценки почв на разминированных территориях.

Оккупанты воруют зерно на занятых территориях

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в 2022 году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Расследуя преступления, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, помогающих похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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окупантиМинистерство аграрной политики