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Україна своїми силами створила "зерновий коридор" в Чорному морі, - Стефанішина

П'ятниця 24 листопада 2023 01:31
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Україна своїми силами створила "зерновий коридор" в Чорному морі, - Стефанішина Фото: віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна змогла власними силами забезпечити відновлення "зернового коридору" через Чорне море.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ви, певно, знаєте, що Україна забезпечила зерновий коридор в Чорному морі власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною, ООН та Росією. Так от, ми самі забезпечили "зерновий коридор", і зернові судна зараз звільнено", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що Велика Британія організувала фонд, який займається забезпеченням функціонування "зернового коридору".

"Отже, це зроблено. Ми захистили Чорне море. І ми просуваємося вперед. Це буде поступовий процес. Але я думаю, що іншого шляху для просування вперед немає", - заявила віцепрем’єрка.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено. Росія вийшла із "зернової угоди" і почала обстрілювати українські зернові порти та судна. Внаслідок цього експорт зерна з України скоротився.

Україна розробила альтернативний маршрут для експорту зерна, який не потребує узгодження з Росією. По "зерновому коридору" суду перевозять агропродукцію та інші товари.

Раніше ми писали, що на Закарпатті створять "сухий порт", який допоможе Україні експортувати агропродукцію.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Берліні. Міністри обговорили експорт зерна на світові ринки.

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зерновий коридор
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