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Допоможе експортувати зерно. На Закарпатті створять "сухий порт"

Ужгород, Четвер 16 листопада 2023 15:45
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Допоможе експортувати зерно. На Закарпатті створять "сухий порт" Фото: Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Іван Носальський

У селі Горонда на Закарпатті з'явиться "сухий порт". Він допоможе Україні експортувати агропродукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну військову адміністрацію у Facebook.

Як зазначають у відомстві, "сухий порт" створять у рамках проекту Horonda Platform, який допоможуть реалізувати італійські інвестори. Планується, що у селі Горонда збудують інфраструктуру для зберігання та експорту агропродукції.

"Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні - це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проект особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам", - заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Він зазначив, що логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

У рамках проекту хочуть створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна, олії і не тільки. При цьому завдяки появі такого "сухого порту" вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

Експорт зерна з України

Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено після того, як Росія вирішила вийти з "зернової угоди". Така ініціатива дозволяла перевозити зерно Чорним морем.

Після цього Україна запустила "зерновий коридор", який діє вже без домовленостей з РФ. По ньому цивільні судна експортують з України агропродукцію і не лише.

Нещодавно стало відомо, що Україна з Британією створили спеціальний механізм, який дозволить експортерам отримати знижки на страхування суден.

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Закарпаття зерновий коридор
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