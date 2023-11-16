Допоможе експортувати зерно. На Закарпатті створять "сухий порт"
У селі Горонда на Закарпатті з'явиться "сухий порт". Він допоможе Україні експортувати агропродукцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну військову адміністрацію у Facebook.
Як зазначають у відомстві, "сухий порт" створять у рамках проекту Horonda Platform, який допоможуть реалізувати італійські інвестори. Планується, що у селі Горонда збудують інфраструктуру для зберігання та експорту агропродукції.
"Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні - це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проект особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам", - заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Він зазначив, що логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.
У рамках проекту хочуть створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна, олії і не тільки. При цьому завдяки появі такого "сухого порту" вдасться створити понад 200 нових робочих місць.
Експорт зерна з України
Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено після того, як Росія вирішила вийти з "зернової угоди". Така ініціатива дозволяла перевозити зерно Чорним морем.
Після цього Україна запустила "зерновий коридор", який діє вже без домовленостей з РФ. По ньому цивільні судна експортують з України агропродукцію і не лише.
Нещодавно стало відомо, що Україна з Британією створили спеціальний механізм, який дозволить експортерам отримати знижки на страхування суден.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.