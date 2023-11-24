Украина своими силами создала "зерновой коридор" в Черном море, - Стефанишина

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вы, наверное, знаете, что Украина обеспечила зерновой коридор в Черном море собственными силами, а не благодаря соглашению между Турцией, ООН и Россией. Так вот, мы сами обеспечили "зерновой коридор", и зерновые суда сейчас уволены", - отметила Стефанишина. .

Она добавила, что Великобритания организовала фонд, занимающийся обеспечением функционирования "зернового коридора".

"Итак, это сделано. Мы защитили Черное море. И мы продвигаемся вперед. Это будет постепенный процесс. Но я думаю, что другого пути для продвижения вперед нет", - заявила вице-премьер.

Экспорт украинского зерна

Напомним, экспорт зерна из Украины был частично нарушен. Россия вышла из "зернового соглашения" и начала обстреливать украинские зерновые порты и суда. В результате экспорт зерна из Украины сократился.

Украина разработала альтернативный маршрут для экспорта зерна, не требующего согласования с Россией. По "зерновому коридору" суда перевозят агропродукцию и другие товары.

Ранее мы писали, что в Закарпатье создадут "сухой порт" , который поможет Украине экспортировать агропродукцию.

Также стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. Министры обсудили экспорт зерна на мировые рынки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.