Україна суттєво посилила оборону північного кордону з РФ

За його словами, обстановка на північному кордоні абсолютно не така, як була у 2022 році.

"Війська контролюють державний кордон, визначені сили та засоби захищають та стоять на найбільш загрозливих напрямках. Уроки історії та українсько-російської війни враховані, ворогові підготували "сюрпризи", - розповів Повх.

Російські ДРГ на кордоні з Україною

Як розповіли у ДПСУ, найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше - на кордоні Харківської та Чернігівської областей.

Наприклад, 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами.

Варто зазначити, що прикордонники знали про ці плани ворога, оскільки 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.