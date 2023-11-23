Украина существенно усилила оборону северной границы с РФ

По его словам, обстановка на северной границе совершенно не такая, как была в 2022 году.

"Войска контролируют государственную границу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Уроки истории и украино-российской войны учтены, врагу подготовили "сюрпризы", - рассказал Повх.

Российские ДРГ на границе с Украиной

Как рассказали у ГПСУ, больше всего российских диверсантов фиксируют пограничники на границе Украины в Сумской области. Реже - на границе Харьковской и Черниговской областей.

К примеру, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины на Сумщине и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Следует отметить, что пограничники знали об этих планах врага, поскольку 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.