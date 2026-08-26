Україна суттєво наростила виробництво САУ "Богдана": чому це важливо

Від єдиного прототипу до "серії"

На початку повномасштабного вторгнення "Богдана" існувала лише в одному екземплярі.

Через ризик захоплення підприємства розробникам надходило розпорядження знищити установку, однак її вдалося зберегти.

Згодом САУ взяла участь у бойових діях, зокрема в операції зі звільнення острова Зміїний. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляючи про операцію, окремо відзначав застосування "Богдани".

За словами голови Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергія Пашинського, саме ця історія демонструє, як українська оборонна промисловість упродовж війни пройшла шлях від збереження окремих зразків техніки до масштабного серійного виробництва.

У жовтні 2025 року, згідно із заявою президента Володимира Зеленського, Україна виробляла вже 40 САУ "Богдана" на місяць - удвічі більше, ніж роком раніше.

Приклад масштабування українського ОПК

Історія "Богдани" стала одним із символів трансформації українського ОПК: окремі розробки, створені або відновлені після 2014 року, під час повномасштабної війни почали масштабуватися до серійного виробництва.

У випадку цієї САУ - до одного з найбільших у Європі серійних виробництв 155-мм самохідної артилерії.

САУ "Богдана" в Україні виготовляють серійно (фото: NAUDI)

Сьогодні "Богдана" є одним із прикладів нової української оборонної промисловості поряд із "Нептуном", безпілотними комплексами, засобами РЕБ та іншими розробками.

Що відомо про САУ "Богдана"

"Богдана" є колісною 155-мм самохідною артилерійською установкою, розробка якої розпочалась ще з 2018 року на Краматорському заводі важкого верстатобудування (КЗВВ).

Вона стала першою вітчизняною САУ, що була розроблена відповідно до стандартного для країн НАТО калібру 155-мм.

На момент створення "Богдана" була побудована на шасі КрАЗ, мала бронекабіну для екіпажу з п'яти осіб та скорострільність 4-6 пострілів за хвилину. Дальність вогню - до 50 км.