Украина существенно нарастила производство САУ "Богдана": почему это важно

От одного прототипа до "серии"

В начале полномасштабного вторжения "Богдана" существовала только в одном экземпляре.

Из-за риска захвата предприятия разработчикам поступало распоряжение уничтожить установку, однако ее удалось сохранить.

Впоследствии САУ приняла участие в боевых действиях, в частности, в операции по освобождению острова Змеиный. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщая об операции, отдельно отмечал применение "Богданы".

По словам главы Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) Сергея Пашинского, именно эта история демонстрирует, как украинская оборонная промышленность на протяжении войны прошла путь от сохранения отдельных образцов техники до масштабного серийного производства.

В октябре 2025 года, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, Украина производила уже 40 САУ "Богдана" в месяц - вдвое больше, чем годом ранее.

Пример масштабирования украинского ОПК

История "Богданы" стала одним из символов трансформации украинского ОПК: отдельные разработки, созданные или возобновленные после 2014 года, во время полномасштабной войны начали масштабироваться до серийного производства.

В случае данной САУ - до одного из крупнейших в Европе серийных производств 155-мм самоходной артиллерии.

САУ "Богдана" в Украине производят серийно (фото: NAUDI)

Сегодня "Богдана" является одним из примеров новой украинской оборонной промышленности наряду с "Нептуном", беспилотными комплексами, средствами РЭБ и другими разработками.

Что известно о САУ "Богдана"

"Богдана" - колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработка которой началась еще с 2018 года на Краматорском заводе тяжелого станкостроения (КЗТС).

Она стала первой отечественной САУ, разработанной в соответствии со стандартным для стран НАТО калибром 155-мм.

На момент создания "Богдана" была построена на шасси КрАЗ, имела бронекабину для экипажа из пяти человек и скорострельность 4-6 выстрелов в минуту. Дальность огня - до 50 км.