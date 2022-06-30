Натовский калибр. Что известно о САУ "Богдана", которая помогла освободить Змеиный

Сегодня, 30 июня 2022 года, Российская Федерация вывела свой гарнизон с острова Змеиный после многочисленных ударов Вооруженных сил Украины. Генеральный штаб уже объявил, что важную роль в этом сыграла самоходная артиллерийская установка "Богдана".

Натовский калибр

САУ "Богдана" - это перспективная украинская самоходная колесная гаубица, которая стала первой, разработанной под натовский калибр 155 мм. Данный калибр является стандартом для полевой артиллерии стран-участниц НАТО в отличие от калибра 152 мм, который был принят еще во времена СССР.

Фото: САУ "Богдана" (defence.ua.com)

Разработчик гаубицы - Краматорский завод тяжелого станкостроения. Согласно информации из открытых источников, на сегодня в эксплуатации всего лишь один опытный образец.

Характеристики "Богданы"

САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек. Имеет автоматизированную систему наведения на контроллерах производства Siemens и систему автоматической подачи на 6 боеприпасов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбой может производиться как из кабины, так и снаружи.

Фото: боевое орудие на САУ "Богдана" (defence.ua.com)

Детальные характеристики:

Вес - 28 тонн

Скорость движения - по трассе - 80 км/ч, по пересеченной местности - 30 км/ч

Запас хода - по трассе - 800 км, по пересеченной местности - 300 км

Скорострельность - 4-6 выстрелов в минуту

Дальность огня - минимальная - 780 м, максимальная зависит от типа снаряда (осколочно-фугасный снаряд - 40-42 км, активно-реактивный снаряд - 50 км)

Боевое применение

Уже в ходе полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец был передан украинским военным. Известно, что гаубица используется на фронтах для отражения российской агрессии.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный подтвердил, что САУ "Богдана" работала по захваченному острову Змеиный и сыграла важную роль в его освобождении от российского гарнизона.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный… Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова", - отметил он и опубликовал видео работы САУ, огонь которой с расстояния в десятки километров корректировал ударный беспилотник "Байрактар".