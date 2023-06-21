Україна стане частиною європейської сім'ї. Ми маємо інвестувати у країну мрії, - фон дер Ляйєн

Країни-члени Євросоюзу мають інвестувати в Україну, щоб вона перемогла у війні проти Росії та стала частиною європейської сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн на конференції з відбудови України.

"Ми можемо бути об'єднаними, скоординованими та рішучими як ніколи у тому, що Україна повинна перемогти й вона переможе з нашою підтримкою... Нашим обов'язком є інвестувати в цю країну мрії - Україну, яка стане членом Європейського Союзу", - сказала вона.

Фон дер Ляйєн зазначила, що українці бачать прапор ЄС, який майорить у їхніх містах, коли вони уявляють своє майбутнє.

Тож президент Єврокомісії заявила, що не має жодного сумніву у тому, що Україна стане частиною європейської сім'ї.

Вступ України до Євросоюзу

Україна подала заяву на вступ до ЄС ще 28 лютого 2022 року. Вже 23 червня Європейська Рада надала державі статус кандидата на вступ. Разом із ним з'явилися рекомендації від ЄС, виконання яких стане передумовою для переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

Нещодавно Reuters повідомляло, що Єврокомісія планує опублікувати звіт, у якому вказано, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС. При цьому в ньому мають підкреслити прогрес щодо вступу, який країна досягнула попри повномасштабну війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.