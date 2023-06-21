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Украина станет частью европейской семьи. Мы должны инвестировать в страну мечты, - фон дер Ляйен

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 12:19
Украина станет частью европейской семьи. Мы должны инвестировать в страну мечты, - фон дер Ляйен Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены Евросоюза должны инвестировать в Украину, чтобы она победила в войне против России и стала частью европейской семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины.

"Мы можем быть объединенными, скоординированными и решительными как никогда в том, что Украина должна победить и она победит с нашей поддержкой... Наша обязанность - инвестировать в эту страну мечты - Украину, которая станет членом Европейского Союза", - сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что украинцы видят флаг ЕС, развевающийся в их городах, когда они представляют свое будущее.

Поэтому президент Еврокомиссии заявила, что не сомневается в том, что Украина станет частью европейской семьи.

Вступление Украины в Евросоюз

Украина подала заявление о вступлении в ЕС еще 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня Европейский Совет предоставил государству статус кандидата на вступление. Вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых станет предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

Недавно Reuters сообщало, что Еврокомиссия планирует опубликовать отчет, в котором указано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров по членству в ЕС. При этом в нем должны подчеркнуть прогресс вступления, которое страна достигла несмотря на полномасштабную войну.

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