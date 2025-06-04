Україна стала членом ключового органу ООН: Сибіга розкрив деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вдячні за довіру та підтримку. Для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування. Ці напрямки відповідають цілям та принципам Статуту ООН", - заявив Сибіга.

Він зауважив, що Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення цілей сталого розвитку. А також сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх.

"Вітаємо всі обрані держави-члени, які стоять на сторожі Статуту ООН та відкидають будь-які спроби підірвати міжнародне право. Ми сподіваємося на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і досягнення відчутного прогресу", - підкреслив міністр.

Востаннє Україна обиралася до ЕКОСОР 2019-2021 роках.

ЕКОСОР (ЕКОСОР, англ. ECOSOC - Economic and Social Council) - це Економічна і Соціальна Рада Організації Об'єднаних Націй, один із шести головних органів ООН. Вона відповідає за координацію економічної, соціальної та гуманітарної діяльності ООН і її спеціалізованих установ. Рада об'єднує 54 держави-члени, які обираються Генеральною Асамблеєю на трирічний термін, і відображає географічну рівновагу, зокрема з огляду на представництво країн із різних регіонів.

ЕКОСОР виступає платформою для обговорення глобальних соціально-економічних питань, розробляє рекомендації щодо розвитку, прав людини, охорони здоров'я, освіти, гендерної рівності та зміни клімату. Також вона координує діяльність з міжнародного розвитку, затверджує бюджети низки установ та працює з неурядовими організаціями. ЕКОСОР відіграє ключову роль у реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, ініціюючи щорічні форуми та огляди, що визначають хід глобального поступу.