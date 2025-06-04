ua en ru
Ср, 04 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина стала членом ключевого органа ООН: Сибига раскрыл детали

Среда 04 июня 2025 21:20
UA EN RU
Украина стала членом ключевого органа ООН: Сибига раскрыл детали Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина была избрана в первом туре членом Экономического социального совета ООН (ЭКОСОС - ред.) на 2026-2028 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы благодарны за доверие и поддержку. Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования. Эти направления соответствуют целям и принципам Устава ООН", - заявил Сибига.

Он отметил, что Украина активно, конструктивно и в духе партнерства будет приобщаться к достижению целей устойчивого развития. А также способствовать укреплению солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех.

"Приветствуем все избранные государства-члены, которые стоят на страже Устава ООН и отвергают любые попытки подорвать международное право. Мы надеемся на тесное сотрудничество для защиты общих ценностей и достижения ощутимого прогресса", - подчеркнул министр.

Последний раз Украина избиралась в ЭКОСОС в 2019-2021 годах.

ЭКОСОС (ЭКОСОС, англ. ECOSOC - Economic and Social Council) - это Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций, один из шести главных органов ООН. Он отвечает за координацию экономической, социальной и гуманитарной деятельности ООН и ее специализированных учреждений. Совет объединяет 54 государства-члена, которые избираются Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок, и отражает географическое равновесие, в частности учитывая представительство стран из разных регионов.

ЭКОСОС выступает платформой для обсуждения глобальных социально-экономических вопросов, разрабатывает рекомендации по развитию, правам человека, здравоохранению, образованию, гендерному равенству и изменению климата. Также она координирует деятельность по международному развитию, утверждает бюджеты ряда учреждений и работает с неправительственными организациями. ЭКОСОС играет ключевую роль в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, инициируя ежегодные форумы и обзоры, определяющие ход глобального развития.

Ранее мы писали, что правление ООН по делам беженцев было вынуждено сократить помощь украинцам, которых эвакуировали из прифронтовых районов. Это, в частности, связано с прекращением помощи со стороны США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам