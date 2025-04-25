ООН скоротила допомогу переселенцям в Україні: причина пов'язана зі США

Управління ООН у справах біженців було змушене скоротити допомогу українцям, яких евакуювали з прифронтових районів. Це, зокрема, пов'язано з припиненням допомоги з боку США.

Про це заявила представник Управління ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Деякі програми, які ми раніше здійснювали за щедрою підтримкою США, призупинено", - зазначила вона.

За словами Ліндхольм Біллінг, ідеться про психосоціальну підтримку, яка потрібна у величезних масштабах, матеріали для будівництва тимчасового житла та грошову допомогу.

Найбільше на таку ситуацію вплинуло те, що США припинили свою допомогу, на яку торік припадало 40 % фінансування Управління ООН у справах біженців. Також і інші західні донори призупинили допомогу, оскільки їхнім пріоритетом є витрати на оборону.

Агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 мільярда доларів на підтримку 8,2 мільйона осіб в Україні було профінансовано лише на 25%.

"Нам довелося скоротити кількість людей, яким ми віддаємо пріоритет", - підкреслила Ліндхольм Біллінг.

Вона уточнила, що з січня майже 9 000 українців, які рятуються від сильних обстрілів, пройшли через транзитні центри Управління ООН у справах біженців у Павлограді та Сумах. Там вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку.

"Вони прибули практично без речей і глибоко травмовані", - додала представник Управління ООН у справах біженців в Україні.

За даними агентства, із серпня минулого року до березня понад 200 000 осіб було евакуйовано або переміщено з прифронтових районів.