Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI

Україна - лідер за закупівлями

Згідно зі звітом, протягом останніх п'яти років Україна стала найбільшим отримувачем озброєнь у світі, на яку припадає 9,7% від загального обсягу глобального імпорту.

У рейтингу найбільших імпортерів зброї після України йдуть Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан. SIPRI зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна отримала озброєння щонайменше від 36 країн.

Хто найбільших постачальник:

США - безумовний лідер, що забезпечив 41% усіх поставок.

Німеччина - посіла друге місце з часткою 14%.

Польща - замикає трійку ключових партнерів із показником 9,4%.

Аналітики зауважують, що у 2025 році обсяги поставок дещо знизилися порівняно з піковими 2023–2024 роками. Це пов’язано зі зменшенням американської допомоги та зростанням секретності навколо передачі певних видів озброєнь.

Водночас 25 країн світу уклали угоди зі США про закупівлю ракет ППО та авіабомб спеціально для потреб ЗСУ.

Світовий експорт зброї

У світовому експорті зброї за цей період лідерами залишаються США, Франція, Росія, Німеччина та Китай, які разом забезпечили близько 70% усіх поставок.

При цьому роль Німеччини на ринку зброї зросла, вона обійшла Китай і стала четвертим найбільшим експортером. Значна частина німецьких поставок (приблизно 24%) була спрямована саме в Україну.

Росія втрачає вплив на ринку

За даними звіту, РФ стрімко втрачає позиції головного продавця зброї. Її частка на світовому ринку експорту скоротилася з 21% (у 2016–2020 роках) до критичних 6,8% (у 2021–2025 роках).

Аналітики SIPRI зазначають, що це сталося через те, що більшість озброєнь Росія тепер змушена використовувати для забезпечення власної армії на війні проти України, а також через масштабні міжнародні санкції.

Тепер експорт РФ складається переважно з поставок до Індії, Китаю та Білорусі, проте загальний тренд вказує на безпрецедентний обвал російського впливу на світовому ринку зброї.