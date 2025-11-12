Україна стає світовим центром виробництва бойових дронів, - Bloomberg

Сьогодні вітчизняні компанії не тільки забезпечують фронт, а й готуються виходити на міжнародні ринки, формуючи нову архітектуру оборонної індустрії.

Україна стала світовим лідером з виробництва дронів

За короткий час українська оборонна промисловість змогла перетворити сектор безпілотних систем на стратегічно важливу галузь.

Зараз у країні щорічно виробляють близько 4 мільйонів дронів різного типу - від FPV-моделей до далекобійних ударних комплексів.

Для порівняння, у США цей показник становить приблизно 100 тисяч апаратів. Такий розрив демонструє ефективність українського підходу, заснованого на гнучкості, швидкості та постійних інноваціях.

Зростання виробництва стало можливим завдяки двом чинникам - необхідності оперативно реагувати на російську агресію і зростаючому попиту з боку країн НАТО.

Це дало змогу українським виробникам зайняти стійкі позиції не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному ринку.

Європейські партнерства та нові інвестиції

Низка компаній уже розширюють присутність у Європі. Наприклад, Skyeton відкрила майданчик у Словаччині, залучивши понад 10 мільйонів євро інвестицій.

Компанія FlyWell готує спільне виробництво з фінською Summa Defence, а Fire Point отримала підтримку від Данії для розробки ракетного палива для крилатих систем Flamingo.

Перенесення частини виробництв за кордон підвищує стійкість логістики та дає доступ до західного фінансування, хоча вимагає відповідності більш суворим нормам ЄС.

При цьому українські технології, перевірені в реальних бойових умовах, викликають інтерес завдяки низькій собівартості, простоті обслуговування і здатності до швидкого відновлення.

Потенціал експорту та вплив на Європу

Після численних інцидентів із порушенням повітряного простору в Європі країни НАТО активніше інвестують у розвиток своїх оборонних можливостей.

Українські дрони стали для них прикладом поєднання ефективності та доступності.

Експерти зазначають, що сучасна війна вимагає швидкості та масового виробництва, а не виключно дорогих систем.

Українська влада вже заявила про намір розвивати експорт озброєнь і створити представництва в Берліні та Копенгагені для просування продукції.

Аналітики вважають, що експорт дронів здатний забезпечити стійкий фінансовий потік, спрямований на дослідження і масштабування виробництва.

Водночас у Європі розглядають перехід до моделі постійного оборонного фінансування, що може зміцнити співпрацю з Україною і прискорити розвиток технологій.