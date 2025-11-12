Украина становится мировым центром производства боевых дронов, - Bloomberg

Украина стремительно укрепила позиции на рынке беспилотных технологий, став одним из мировых лидеров в производстве дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Сегодня отечественные компании не только снабжают фронт, но и готовятся выходить на международные рынки, формируя новую архитектуру оборонной индустрии.
За короткое время украинская оборонная промышленность смогла превратить сектор беспилотных систем в стратегически важную отрасль.
Сейчас в стране ежегодно производится около 4 миллионов дронов различного типа — от FPV-моделей до дальнобойных ударных комплексов.
Для сравнения, в США этот показатель составляет примерно 100 тысяч аппаратов. Такой разрыв демонстрирует эффективность украинского подхода, основанного на гибкости, скорости и постоянных инновациях.
Рост производства стал возможен благодаря двум факторам — необходимости оперативно реагировать на российскую агрессию и растущему спросу со стороны стран НАТО.
Это позволило украинским производителям занять устойчивые позиции не только на внутреннем, но и на международном рынке.
Ряд компаний уже расширяют присутствие в Европе. Например, Skyeton открыла площадку в Словакии, привлекая свыше 10 миллионов евро инвестиций.
Компания FlyWell готовит совместное производство с финской Summa Defence, а Fire Point получила поддержку от Дании для разработки ракетного топлива для крылатых систем Flamingo.
Перенос части производств за границу повышает устойчивость логистики и даёт доступ к западному финансированию, хотя требует соответствия более строгим нормам ЕС.
При этом украинские технологии, проверенные в реальных боевых условиях, вызывают интерес благодаря низкой себестоимости, простоте обслуживания и способности к быстрому восстановлению.
После многочисленных инцидентов с нарушением воздушного пространства в Европе страны НАТО активнее инвестируют в развитие своих оборонных возможностей.
Украинские дроны стали для них примером сочетания эффективности и доступности.
Эксперты отмечают, что современная война требует скорости и массового производства, а не исключительно дорогостоящих систем.
Украинские власти уже заявили о намерении развивать экспорт вооружений и создать представительства в Берлине и Копенгагене для продвижения продукции.
Аналитики считают, что экспорт дронов способен обеспечить устойчивый финансовый поток, направленный на исследования и масштабирование производства.
В то же время в Европе рассматривается переход к модели постоянного оборонного финансирования, что может укрепить сотрудничество с Украиной и ускорить развитие технологий.
