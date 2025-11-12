Росія заявила про готовність відновити переговори з Україною в Стамбулі

Москва знову заявила про готовність відновити переговори з Києвом на стамбульському майданчику, проте українська сторона, за словами російських дипломатів, поки не відреагувала на пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Росія висловила готовність продовжити прямі переговори з Україною в будь-який час, якщо з боку Києва буде виявлена політична воля.

Російський дипломат зазначив, що позиція Москви з цього питання залишається незмінною - стамбульський майданчик залишається відкритим, а турецькі партнери підтверджують готовність прийняти сторони для діалогу.

Представник Росії наголосив, що ініціатива щодо повернення до переговорів залишається актуальною, і за наявності інтересу з боку України Москва готова відновити обговорення без зволікання.

Україна поки що не відповіла на пропозиції Москви

Дипломат нагадав, що під час попередніх раундів Москва вже передавала Києву низку пропозицій щодо організації переговорного процесу.

Серед них були ініціативи щодо створення трьох робочих груп, які могли б проводити зустрічі в онлайн-форматі.

Однак, за його словами, українська сторона поки що не надала позитивного відгуку на ці ініціативи.

Російська сторона продовжує вважати стамбульський майданчик зручним і готовим для діалогу, при цьому підкреслюється, що все залежить від політичного рішення Києва.

Раніше переговори між Україною і Росією проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини.

Після кількох раундів контакти були припинені. Турецька сторона неодноразово заявляла про готовність відновити процес і надати майданчик для нових зустрічей.