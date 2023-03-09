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Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - Пентагон

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Четверг 09 марта 2023 14:17
Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - Пентагон Иллюстративное фото: Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний оружия Ирана за пределами Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", - сказал чиновник Минобороны США, имея в виду Ближний Восток.

По его словам, Россия готова передать Ирану передовые технологии для получения иранской летальной помощи.

Отметим, что комментарий прозвучал в преддверии визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, где на повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Напомним, Sky News сообщало, что Иран тайно поставил России сотни тысяч боеприпасов.

Ранее сообщалось, что РФ побаивается покупать баллистические ракеты у Ирана из-за опасений, что в таком случае Украина может получить дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

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