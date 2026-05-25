Україна стабілізувала фронт, - Зеленський

За словами президента, українські позиції на лінії фронту нині виглядають більш стійкими. Він зазначив, що це стало можливим завдяки поєднанню кількох чинників: мужності українських військових, активному застосуванню безпілотних систем, технологічним рішенням, а також далекобійним ударам по логістиці противника.

Президент наголосив, що ситуація залишається складною, проте українські сили ведуть активну оборону і в поточному році вже досягли більш помітних результатів, ніж раніше. Окремо він звернув увагу на те, що зміни на фронті визнаються навіть російською стороною.

Заява Зеленського

Під час звернення президент окремо прокоментував поточну динаміку бойових дій.

"На фронті наші позиції стали сильнішими: завдяки мужності наших людей, дронам, різним технологічним рішенням, а також мідлстрайкам і нашим далекобійним санкціям нам вдалося стабілізувати фронт. Усе непросто. Ми активно обороняємося, цього року в нас результати кращі, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує, зокрема, і ниття так званих російських "воєнкорів", - заявив гарант.

Глава держави зазначив, що попри стабілізацію окремих ділянок, бойові дії залишаються напруженими.

Україна продовжує утримувати оборону та посилювати технологічну складову армії, що впливає на загальну динаміку на фронті.