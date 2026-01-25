Україна, США та РФ в Абу-Дабі обговорили весь 20-пунктний план миру, - Зеленський

Переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією відбулися у тристоронньому форматі вперше за тривалий час.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.
За його словами, сторони обговорили весь 20-пунктний план мирного врегулювання, а кількість проблемних питань у процесі перемовин зменшилася.
Зеленський наголосив, що Росія протягом тривалого часу намагається реалізувати свою мету - витіснити Україну зі сходу держави. Втім, на фронті армія РФ наразі не здатна цього досягти.
Президент підкреслив, що позиція України залишається незмінною: територіальна цілісність держави має поважатися, а Україна воює за власну землю.
За словами глави держави, українська та російська позиції є принципово різними. Водночас американська сторона намагається знайти можливі компромісні рішення.
"Ми йдемо на те, що ми спілкуємось у трьохсторонньому форматі. Це такі перші кроки, щоб знайти компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони готові були йти на компроміс - і американська сторона також", - заявив Зеленський.
Вчора в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори за участю США, України та Росії, спрямовані на пошук шляхів мирного врегулювання. Попри заяви української сторони про конструктивний діалог, територіальне питання так і не було узгоджене.
Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу, однак Київ категорично відкидає такі вимоги.
За розповіло джерело РБК-Україна, перший раунд був вступною частиною, а вже в суботу сторони зустрілися в розширеному складі, після чого вирішили розділитися на дві підгрупи: одна - політична, а інша - військова.
Як каже джерело, було досягнуто великого прогресу в обговоренні військового блоку питань. Що ж водночас, рішення щодо територій усе ще немає.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф також позитивно оцінив перебіг переговорів в Абу-Дабі та повідомив про домовленість продовжити консультації.
Очікується, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться 1 лютого.
Водночас, ЗМІ пишуть, що Кремль наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.