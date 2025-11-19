UA

Україна сподівається відновити обміни полоненими до кінця року, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими і повернути додому значну кількість своїх громадян.

Як передає РБК-Україна, про це український лідер Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією. В тому числі це кримсько-татарські, політичні та релігійні в'язні Росії. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених наших українських дітей", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що всі можливості для цієї роботи є і в Туреччини.

"Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає", - сказав президент України.

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна та Росія відновлять обмін полоненими. Наразі очікується, що Києву вдасться звільнити з російського полону 1200 українців.

За його словами, після проведення консультацій у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів, сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

Зазначимо, після приходу до влади президента США Дональда Трампа, Україна та країна-агресорка в травні цього року відновили переговори в Стамбулі.

В ході трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні) сторони намагалися досягти миру. Україна неодноразово заявляла про готовність припинення вогню і зупинки бойових дій по лінії фронту, проте РФ відмовився погодитися на припинення вогню.

Судячи з незмінних вимог Росії, наразі у Москви немає наміру завершувати війну.

Водночас був і позитив у гуманітарному плані. Україна і РФ провели неодноразові обміни полоненими, а також тілами загиблих солдатів.

