Україна сподівається відновити обміни полоненими до кінця року, - Зеленський

"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією. В тому числі це кримсько-татарські, політичні та релігійні в'язні Росії. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених наших українських дітей", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що всі можливості для цієї роботи є і в Туреччини.

"Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає", - сказав президент України.