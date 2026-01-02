ua en ru
Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні

П'ятниця 02 січня 2026 15:55
Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні Фото: Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна сплачуватиме єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебувають у російському полоні. Відповідні норми передбачені законом № 4280-IX, який набув чинності 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

"З 1 січня 2026 року держава бере на себе обов’язок сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це передбачено Законом України від 27 лютого 2025 року № 4280-IX", - йдеться в повідомленні.

Норми закону поширюються на громадян, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Водночас дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, оскільки для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Хто і як сплачуватиме ЄСВ

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати відповідні періоди до страхового стажу.

Що це означає для громадян

Час перебування цивільної особи в полоні буде зарахований до страхового стажу, що є важливим для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

За який період сплачуватиметься ЄСВ

Держава сплачуватиме ЄСВ:

  • за весь період перебування особи в полоні;
  • протягом шести місяців після її звільнення.

"Важливо, що закон має зворотну дію в часі: соціальне страхування охоплюватиме також періоди полону, які відбулися до набрання чинності законом", - зазначили у податковій службі.

Податки для ФОПів зростуть

Нагадаємо, у 2026 році мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум зростуть на 8-10%. Таке підвищення зумовить збільшення податків, ставки яких прив’язані до цих показників.

Наприклад, єдиний податок для ФОПів другої групи становить 20% від мінімальної зарплати, тому у цьому році він зросте з 1 600 гривень до 1 729,4 гривень (на 8%), свідчать дані консалтингової компанії в сфері бухгалтерського обліку 7eminar.

Військовий збір для ФОПів першої та другої груп розраховується у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, відповідно його ставка на 2026 рік складатиме 864,7 гривень, що на 8% вище значення, яке діє в цьому році (800 гривень).

Ставка єдиного соціального внеску для ФОПів (ЄСВ, податку для накопичення пенсії за віком) встановлена на рівні 22% від мінімальної зарплати, тому у 2026 році мінімальне значення ЄСВ зросте із 1 760 гривень до 1 902,34 гривень.

Зміна значення мінімальної заробітної плати також веде до зростання ЄСВ, який мають сплачувати роботодавців за найманих працівників. Розмір цього податку для найманих працівників, такий же як і для ФОПів - 22% від мінімальної зарплати.

