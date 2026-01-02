Украина будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену

Украина будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находящихся в российском плену. Соответствующие нормы предусмотрены законом № 4280-IX, который вступил в силу 1 января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

"С 1 января 2026 года государство берет на себя обязанность платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за гражданских лиц, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX", - говорится в сообщении.

Нормы закона распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

В то же время действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, поскольку для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.

Кто и как будет уплачивать ЕСВ

Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж.

Что это означает для граждан

Время пребывания гражданского лица в плену будет засчитано в страховой стаж, что важно для дальнейшего назначения и расчета пенсии.

За какой период будет уплачиваться ЕСВ

Государство будет платить ЕСВ:

за весь период пребывания лица в плену;

в течение шести месяцев после его освобождения.

"Важно, что закон имеет обратное действие во времени: социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые произошли до вступления в силу закона", - отметили в налоговой службе.