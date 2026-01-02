Украина будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену
Украина будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находящихся в российском плену. Соответствующие нормы предусмотрены законом № 4280-IX, который вступил в силу 1 января 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.
"С 1 января 2026 года государство берет на себя обязанность платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за гражданских лиц, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX", - говорится в сообщении.
Нормы закона распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.
В то же время действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, поскольку для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.
Кто и как будет уплачивать ЕСВ
Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж.
Что это означает для граждан
Время пребывания гражданского лица в плену будет засчитано в страховой стаж, что важно для дальнейшего назначения и расчета пенсии.
За какой период будет уплачиваться ЕСВ
Государство будет платить ЕСВ:
- за весь период пребывания лица в плену;
- в течение шести месяцев после его освобождения.
"Важно, что закон имеет обратное действие во времени: социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые произошли до вступления в силу закона", - отметили в налоговой службе.
Налоги для ФЛП вырастут
Напомним, в 2026 году минимальная заработная плата и прожиточный минимум вырастут на 8-10%. Такое повышение приведет к увеличению налогов, ставки которых привязаны к этим показателям.
Например, единый налог для ФЛП второй группы составляет 20% от минимальной зарплаты, поэтому в этом году он вырастет с 1 600 гривен до 1 729,4 гривен (на 8%), свидетельствуют данные консалтинговой компании в сфере бухгалтерского учета 7eminar.
Военный сбор для ФЛП первой и второй групп рассчитывается в размере 10% от минимальной заработной платы, соответственно его ставка на 2026 год будет составлять 864,7 гривен, что на 8% выше значения, которое действует в этом году (800 гривен).
Ставка единого социального взноса для ФЛП (ЕСВ, налога для накопления пенсии по возрасту) установлена на уровне 22% от минимальной зарплаты, поэтому в 2026 году минимальное значение ЕСВ возрастет с 1 760 гривен до 1 902,34 гривен.
Изменение значения минимальной заработной платы также ведет к росту ЕСВ, который должны платить работодатели за наемных работников. Размер этого налога для наемных работников, такой же как и для ФЛП - 22% от минимальной зарплаты.