UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти

Ілюстративне фото: Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США в ході міжнародної операції ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів, що були здобуті злочинним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, що були отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства.

Зазначається, що рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют. Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.

За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, що розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні.

Наразі доменні імена вилучили, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР.

Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).

РБК-Україна раніше повідомляло, що хакер зламав криптогаманці ФСБ РФ та передав кошти на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
криптоіндустріяОфіс Генпрокурора