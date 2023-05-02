Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты

По данным следствия, сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате атак хакеров вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества.

Отмечается, что рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют. Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц.

По результатам операции правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и Украине.

В настоящее время доменные имена изъяты, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.

Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными карточками, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины).

РБК-Украина ранее сообщало, что хакер сломал криптогаманцы ФСБ РФ и передал средства на помощь Украине.

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