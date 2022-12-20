"Україна не союзник". Президент Хорватії знову оскандалився проросійською заявою

"Україна не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

Крім того, він звинуватив хорватського прем'єр-міністра Андрія Пленковича в тому, що він "на кшталт соціопату пропхнув у парламент підготовку українських солдатів" і запропонував політику вирушити воювати в Україну.

"У вас у самого немає моралі, ви абсолютно аморальні. Їдьте в Україну і боріться", - сказав Міланович.

Президент Хорватії також заявив, що не буде нападати чи критикувати тих парламентаріїв, хто проголосував за пропозицію про навчання бійців ЗСУ, але запропонує їм подумати про те, "що вони зробили".