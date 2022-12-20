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"Украина не союзник". Президент Хорватии снова оскандалился пророссийским заявлением

Фото: президент Хорватии Зоран Миланович (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя позицию правительства по поводу учебной миссии ЕС для украинских военных, заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вljesak.info.

"Украина не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. Увы, ноль", - заявил Миланович.

Кроме того, он обвинил хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в том, что тот "на манер социопата протолкнул в парламент подготовку украинских солдат" и предложил политику отправиться воевать в Украину.

"У вас у самого нет морали, вы абсолютно безнравственны. Езжайте в Украину и боритесь", - сказал Миланович.

Президент Хорватии также заявил, что не будет нападать или критиковать тех парламентариев, кто проголосовал за предложение об обучении бойцов ВСУ, но предложит им подумать о том, что они сделали.

Напомним, хорватский парламент в пятницу, 16 декабря, отклонил предложение правительства страны помочь учить украинских военных в рамках миссии Европейского Союза EUMAM Ukraine.

До этого правительство Хорватии одобряло обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.

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Хорватия