"Украина не союзник". Президент Хорватии снова оскандалился пророссийским заявлением

Президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя позицию правительства по поводу учебной миссии ЕС для украинских военных, заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вljesak.info.
"Украина не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. Увы, ноль", - заявил Миланович.
Кроме того, он обвинил хорватского премьер-министра Андрея Пленковича в том, что тот "на манер социопата протолкнул в парламент подготовку украинских солдат" и предложил политику отправиться воевать в Украину.
"У вас у самого нет морали, вы абсолютно безнравственны. Езжайте в Украину и боритесь", - сказал Миланович.
Президент Хорватии также заявил, что не будет нападать или критиковать тех парламентариев, кто проголосовал за предложение об обучении бойцов ВСУ, но предложит им подумать о том, что они сделали.
Напомним, хорватский парламент в пятницу, 16 декабря, отклонил предложение правительства страны помочь учить украинских военных в рамках миссии Европейского Союза EUMAM Ukraine.
До этого правительство Хорватии одобряло обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.
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