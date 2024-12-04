Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ через російські атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Варто додати, що окупована росіянами Запорізька АЕС тричі за місяць була на межі блекауту через пошкодження зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують її з енергосистемою України.

Глава МЗС наголосив, що російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу.

"Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру", - зазначив Сибіга.

Останній обстріл енергетики

Остання масштабна атака на українську енергетику відбулася 28 листопада. Тоді росіяни випустили по Україні 97 дронів та понад 90 ракет.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Обстріл призвів до того, що українські енергетики посилили обмеження на споживання світла. В Україні діють відключення світла за графіками.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

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