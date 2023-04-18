Україна не скасовуватиме заборони на експорт газу та вугілля, - глава Міненерго

Україна поки що не скасовуватиме заборону на експорт газу та енерговугілля для забезпечення національних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра енергетика Германа Галущенка на прес-конфереції у Києві.

"Це дуже складне питання. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати: якби він не був заборонений, то, з огляду на цінову кон'юнктуру європейських ринків, весь газ приватних власників був би в Європі", - сказав Галущенко.

Також він зазначив, що, рішення про заборону експорту газу та енерговугілля, прийняте в умовах воєнного стану минулого року, гарантувало безпеку постачання енергоресурсів на внутрішньому ринку.

Щодо газу, достатні його запаси дозволили працювати на цьому паливі вугільним блокам ТЕС, основним проєктним видом палива яких є вугілля-антрацит, в умовах дефіциту потужності через обстріл енергосистеми російськими загарбниками.