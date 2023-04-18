Украина не будет отменять запрет на экспорт газа и угля, - глава Минэнерго

Украина пока не буде отменять запрет на экспорт газа и энергоугля для обеспечения национальных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра энергетика Германа Галущенко на пресс-конференции в Киеве.

"Это очень сложный вопрос. Безусловно, бизнес заинтересован в экспорте. Но уже ретроспективно можно точно сказать: если бы он не был запрещен, то, учитывая ценовую конъюнктуру европейских рынков, весь газ частных собственников был бы в Европе", - сказал Галущенко.

Также он отметил, что решение о запрете экспорта газа и энергоугля, принятое в условиях военного положения в прошлом году, гарантировало безопасность поставок энергоресурсов на внутреннем рынке.

Касательно газа, достаточные его запасы позволили работать на этом топливе угольным блокам ТЭС, основным проектным видом топлива которых является уголь-антрацит, в условиях дефицита мощности из-за обстрела энергосистемы российскими захватчиками.