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Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики

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Субота 08 квітня 2023 19:49
Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики Фото: Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Енергетичні відомства України та Сполучених Штатів готують програму співпраці з розвитку українського енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - пояснив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

За його словами, Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - зазначив Демченков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна відновлює експорт електроенергії.

Також раніше ми писали, що Україна планує децентралізувати генерацію електроенергії до наступної зими. Зробити це хочуть через нарощення маневрових потужностей.

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