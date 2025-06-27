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Україна синхронізує санкції проти Росії з союзниками: Зеленський видав указ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів", - зазначається в указі. 

Як відзначив Зеленський, Україна повинна імплементувати санкційні пакети партнерів у власній юрисдикції й реалізувати свої рішення щодо обмежень у ключових світових юрисдикціях.

Фото: Україна синхронізує санкції проти Росії з союзниками (скриншот)

Росія, за словами Зеленського, повинна зіткнутись з наслідками блокування дипломатичних зусиль й мирних пропозицій, а також затягування війни. 

"Санкції Європейського союзу (ЄС), санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, - усе це має працювати на сто відсотків", - додав він.  

Санкції проти Росії

Санкції Заходу проти Росії були запроваджені як відповідь на її агресію проти України, починаючи з 2014 року після окупації Криму, та значно посилені після повномасштабного вторгнення у 2022-му.

Обмеження торкаються експорту високотехнологічної продукції, банків, торгівлі озброєнням й не тільки. Зокрема санкції були введені й проти сотень фізичних осіб, включаючи чиновників, бізнесмені та пропагандистів.

Країни ЄС тим часом вже підготували проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ.

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