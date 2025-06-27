Україна синхронізує санкції проти Росії з союзниками: Зеленський видав указ

Санкції проти Росії

Санкції Заходу проти Росії були запроваджені як відповідь на її агресію проти України, починаючи з 2014 року після окупації Криму, та значно посилені після повномасштабного вторгнення у 2022-му.

Обмеження торкаються експорту високотехнологічної продукції, банків, торгівлі озброєнням й не тільки. Зокрема санкції були введені й проти сотень фізичних осіб, включаючи чиновників, бізнесмені та пропагандистів.

Країни ЄС тим часом вже підготували проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ.

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