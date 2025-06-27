Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ

Санкции против России

Санкции Запада против России были введены как ответ на ее агрессию против Украины, начиная с 2014 года после оккупации Крыма, и значительно усилены после полномасштабного вторжения в 2022-м.

Ограничения касаются экспорта высокотехнологичной продукции, банков, торговли вооружением и не только. В частности санкции были введены и против сотен физических лиц, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

Страны ЕС тем временем уже подготовили проект 18-го пакета санкций против России, который включает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ.

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